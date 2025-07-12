Экс-глава криптобиржи Binance Смеркис погасил ущерб по делу о мошенничестве
Владимир Смеркис. Обложка © VK / CryptoSmerkis
Ранее возглавлявший Binance в СНГ и являющийся одним из основателей Blum Владимир Смеркис полностью возместил ущерб, нанесённый в результате мошеннических действий. Об этом сказано в материалах дела.
«Полное возмещение предполагаемого ущерба осуществлено путём зачисления на публичный депозитный счёт у нотариуса денежных средств на получателя», — сказано в материалах дела, передаёт РИА «Новости».
Адвокаты Смеркиса утверждают, что указанный факт смягчает тяжесть совершенного им деяния. Смеркис обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Уголовное дело было заведено в мае текущего года.
Напомним, что о задержании Владимира Смеркиса стало известно в воскресенье, 18 мая. На данный момент он находится под стражей. Представители проекта Blum заявили, что блогер уже не работает на посту директора по маркетингу и вовсе не имеет никакого отношения к разработке игры.