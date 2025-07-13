Трамп, Зеленский и ковбойский спецназ: Кто кого тащит в пропасть? Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему Зеленский всё ещё верит в сказки, США уже не могут скрыть провал стратегии, а санкции против России превратились в пустышку. 12 июля, 21:07 Трамп, Зеленский и Украина: Почему Запад проигрывает. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Mike Mareen

На прошлой неделе я писал о том, что «украинская лошадь умерла». Но, по всей видимости (точнее мы будем видеть в понедельник вечером), ковбои решили попытаться поездить на ней ещё. Это никак не изменит результат СВО, просто больше солдат ВСУ отправятся в ад к Бандере.

По крайней мере ковбоев всячески пытаются затянуть дальше скакать на дохлой лошади. Мерц призывает: «Господин Трамп, смотрите, какая прекрасная дохлая лошадь! Как я энергично на ней скачу! Давайте к нам!». Сама дохлая лошадь голосом Зеленского издаёт: «Я ещё могу скакать. У меня ещё остались подростки и школьники, которых можно отправить на убой!».

С американской стороны пытается затащить Трампа на дохлую лошадь всё тот же печально известный сенатор Линдси* (женское имя и маленький рост, приходится компенсировать) Грэм. Который по-детски радовался тому, что «русские и украинцы убивают друг друга, а мы на этом зарабатываем» (и толпа присутствовавших при этом тупых рагулей радостно ему поддакивала).

Конгрессмен-республиканец Линдси Грэм*. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Но изначальный вариант его «костедробительных санкций» уже существенно изменён. Первоначально предусматривалось, что «Конгресс вводит, а президент ничего не может с этим сделать». В текущем, отредактированном варианте: «Конгресс принимает документ, дающий президенту полномочия вводить вторичные санкции, а уже сам президент дальше единолично определяет – вводить, менять, отменять».

Между «должен» и «может» огромная разница. Первое принуждает, второе даёт возможность. А Трамп и так может вводить заградительные тарифы и пошлины против кого вздумается. Против Китая они уже недавно доходили до 165%, между прочим. А между 165% и 500% по сути особо никакой разницы — всё равно никто столько платить не будет. Так что вся эта шумиха выеденного яйца не стоит (и по России точно не ударит). Я столько времени потратил на то, чтобы это объяснить, чтобы вы не тратили своё, чтобы по этому поводу нервничать.

Просто значимость некоторых тем искусственно раздувается на хайпе. А в это время происходят другие, зачастую гораздо более значимые процессы. И происходят они в тишине, почти незамеченными.

Типа очередного саммита БРИКС, прошедшего на этой неделе. Где обсуждались масштабные международные проекты. Типа трансконтинентальной железной дороги, совместного китайско-бразильского проекта, который в случае своей реализации сократит время прохождения грузов между Атлантикой и Пасификой по сравнению с Панамским каналом на 12 дней. Пока Трамп грезит захватом Панамского канала, БРИКС делает его устаревшим и ненужным.

«Пока противник рисует карты, мы меняем ландшафты. Причём вручную»(с)

Аналогично хайповой теме «Введут ли США костедробительные санкции против Китая и Индии» идёт шумиха относительно «Дадут ли режиму Зеленского ещё «пэтриоты» или не дадут?». На что идёт мой встречный вопрос: «А какая разница?».

Ну, допустим, дадут. Сбивать ими «герани»? Ракета стоимостью больше миллиона долларов будет сбивать копеечный дрон. И самое главное – это даже не стоимость ракеты. А способность США их производить. Которая на сегодняшний день, по разным оценкам, составляет от 200 до 300 штук в год (противоракет, не установок!).

При этом США заявляют, что у них в планах нарастить собственные запасы «пэтриотов» на 10 тысяч штук. На что в текущих раскладах понадобится от 30 до 50 лет (это при условии, что никому их не будут давать или продавать!). Поэтому передача (продажа, аренда, без разницы) части этих запасов Украине только затормозит этот процесс, но ничего не изменит принципиально.

Зенитно-ракетный комплекс «Пэтриот». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Сбивать «пэтриотами» «герани» дорого и неэффективно. А больше ничего они сбить не в состоянии – ни «кинжалов», ни «искандеров», ни прочего гиперзвука.

Нет, я понимаю, что «антикрыз» офиса Зеленского врёт, что они сбивают всё и ещё немножко.

— Мы проигрываем, мой фюрер. Что будем делать? — Больше врать. — Как, ещё больше?! — А есть другие варианты?

Но многочисленные столбы дыма над Киевом наглядно намекают, что Вовочка Зеленский тупое брехло. Как и весь его недорейх.

Нет, Трамп может, конечно, бегать с приспущенными штанами по миру с криками «Кто-нибудь, дайте этому человеку пистолет (зачёркнуто) «пэтриот». Но это не сделает из Зеленского Джона Уика. Мало того что Уик белорус, Киану Ривз просто банально на порядок красивее и харизматичнее Зелёного Гоблина.

Будет Трамп поддерживать режим Зеленского, не будет — это никак не изменит факта пустых складов. Ну наскребут они ещё что-то для передачи укронацистам, но это означает только одно — этого чего-то будет не хватать на других направлениях. Или Биби Нетаньяху будет страдать от недостатка боеприпасов (не то чтобы я переживал), или для окончательной битвы за Тайвань не окажется ресурсов и придётся сдавать его без боя китайцам.

Как говорит мой близкий друг: «Нам, татарам, трам-тарарам».

США и ЕС вбухали в поддержку украинского нацизма несколько сотен миллиардов долларов. И это не помогло. Поэтому все рассказы «Мы подкинем ещё на пару сотен миллионов» — это курам на смех. И, самое главное, у них нет необходимого уровня физического производства – ни противоракет, ни снарядов, ни танков, ничего.

Поэтому все продолжают действовать по плану: они продолжают врать, что Россия вот-вот развалится и что ЗСУ стронг, а мы продолжаем освобождать населённые пункты. «Спокойно жгём танки»(с)

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Александр Роджерс