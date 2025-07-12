Суд не стал рассматривать жалобу родственницы Жириновского из-за ошибки адвоката

Московский суд временно оставил без движения апелляционную жалобу родственницы Владимира Жириновского на отказ в иске к его сыновьям. Причиной стало то, что адвокат женщины не приложил к документам копию диплома о юридическом образовании. Об этом говорится в материалах дела.

Как указано в определении, речь идёт о жалобе Нины Соколовой на отказ признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением, а также требование вернуть имущество в наследственную массу.

«Апелляционную жалобу Соколовой Н.А.… оставить без движения до 8 августа 2025 года», — говорится в судебном акте, оказавшемся в распоряжении РИА «Новости».

До этой даты представитель Соколовой обязан устранить процессуальное нарушение — подтвердить своё юридическое образование или учёную степень. Только после этого жалоба будет принята к рассмотрению.