Американский лидер Дональд Трамп считает экс-комика Владимира Зеленского главным препятствием для мирного урегулирования и видит в президенте РФ Владимире Путине более перспективного партнёра для переговоров. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщает издание, Трамп рассматривает Зеленского как ключевое препятствие для заключения мирного соглашения по Украине. Западные партнёры Киева отмечают, что экс-комик воспринимается президентом США как проблема для достижения договоренностей.

«Трамп рассматривает Зеленского как главное препятствие для жизнеспособной мирной сделки», — говорится в публикации.

При этом реальных свидетельств того, что администрация США готова занять более проукраинскую позицию, чем пророссийскую, практически нет.

Издание также обращает внимание на ограниченное влияние поставок американских ЗРК Patriot на ход конфликта. Хотя эти системы играют критическую роль в защите украинского неба, они не обеспечивают Киеву возможностей для наступательных операций на российской территории и не меняют стратегического баланса сил.