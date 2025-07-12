Политолог назвал три аспекта, которые затронет Трамп в своём судьбоносном заявлении об РФ
Политолог Маркелов: Трамп попытается наладить управляемый диалог с Евросоюзом
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Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое выступление, посвящённое вопросам, связанным с Россией. В интервью телеканалу NBC News он сообщил, что обнародует своё заявление в понедельник, 14 июля, но не стал вдаваться в детали. Политолог и политический психолог Сергей Маркелов в беседе с «Царьградом» высказал предположения о содержании грядущего обращения.
По его мнению, главной задачей Трампа станет попытка влиять на позицию Евросоюза, которая кардинально расходится с американской. С одной стороны, для главы Белого дома выгодно уходить от прямого вовлечения США в конфликт, с другой — это создаёт сложную ситуацию, где каждая сторона действует в своих интересах.
Маркелов отметил, что российский президент Владимир Путин, вероятно, регулярно подчёркивает американскому коллеге, что основная проблема сейчас — это решительная антироссийская риторика европейских руководителей. Поэтому одной из ключевых тем станет попытка Трампа наладить управляемый диалог с Евросоюзом.
Второй важный аспект — вопросы поставок оружия Украине. Эксперт предполагает, что Трамп может затронуть гарантии прекращения инерционных поставок по текущим протоколам и ограничения на виды вооружений — защитные или наступательные.
«Думаю, что в итоге всё его заявление будет связано с тем, что он будет заставлять Россию первой сдвинуться в ту или иную сторону, вот и всё. То есть собой-любимым он заниматься не будет, потому что тогда это стилистика его политического такого поведения», — сказал политолог.
Напомним, что президент США 14 июля пообещал сделать некое заявление о России, подчеркнув, что он расстроен действиями Владимира Путина в рамках украинского конфликта. В связи с этим он также пригрозил устроить РФ «маленький сюрприз».