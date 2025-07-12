Школьница убила мать с отчимом и полгода избегала разоблачения

В американском штате Джорджия 17-летнюю девушку арестовали по обвинению в убийстве собственной матери и отчима. Об этом сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на полицию округа Кэрролл.

Сара Грейс Патрик. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / GAFollowers

Трагедия произошла ещё в феврале. Тогда Сара Грейс Патрик вызвала экстренные службы, заявив, что тела родителей обнаружила её младшая сестра. Прибывшие на место офицеры не нашли признаков взлома или ограбления, однако одна из дверей в доме была открыта. Внимание следователей привлекли несостыковки в поведении девушки и отсутствии внешних следов преступления.

Как рассказала пресс-секретарь офиса шерифа Эшли Халси, подозреваемая пыталась убедить всех в своей непричастности, демонстрируя скорбь и раскаяние. По её словам, Патрик жила у разных родственников, и не исключено, что в деле могли быть замешаны и другие члены семьи. Арест стал результатом многомесячной кропотливой работы следствия, которое теперь готовит дело к передаче в суд.