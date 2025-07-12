Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 09:21

Школьница убила мать с отчимом и полгода избегала разоблачения

Fox 5: 17-летнюю американку обвинили в убийстве родителей в Джорджии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

В американском штате Джорджия 17-летнюю девушку арестовали по обвинению в убийстве собственной матери и отчима. Об этом сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на полицию округа Кэрролл.

Сара Грейс Патрик. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / GAFollowers

Сара Грейс Патрик. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / GAFollowers

Трагедия произошла ещё в феврале. Тогда Сара Грейс Патрик вызвала экстренные службы, заявив, что тела родителей обнаружила её младшая сестра. Прибывшие на место офицеры не нашли признаков взлома или ограбления, однако одна из дверей в доме была открыта. Внимание следователей привлекли несостыковки в поведении девушки и отсутствии внешних следов преступления.

Как рассказала пресс-секретарь офиса шерифа Эшли Халси, подозреваемая пыталась убедить всех в своей непричастности, демонстрируя скорбь и раскаяние. По её словам, Патрик жила у разных родственников, и не исключено, что в деле могли быть замешаны и другие члены семьи. Арест стал результатом многомесячной кропотливой работы следствия, которое теперь готовит дело к передаче в суд.

Трёхлетний мальчик застрелил приехавшего в гости родственника
Трёхлетний мальчик застрелил приехавшего в гости родственника

Ранее в США задержали 40-летнюю учительницу, которая совратила ученика и два года занималась с ним сексом. Бывший ученик средней школы в штате Миссури выдвинул обвинения против учительницы Джоэль Старк.

Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar