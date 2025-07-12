Фицо: Словакия намерена ко вторнику договориться с ЕК по энергоресурсам из РФ
Словакия планирует завершить переговоры с европейскими партнёрами по поводу российских энергоресурсов до вторника, 15 июля. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
«Мы хотим всё решить до вторника», — сказал Фицо на пресс-конференции.
Он отметил, что Словакия готова поддержать новые санкции против России, но только при условии, что Еврокомиссия и другие страны-партнёры предоставят гарантии стабильного энергоснабжения взамен российских ресурсов.
Напомним, на прошлой неделе Словакия уже блокировала новый пакет санкций, заявив о необходимости продолжить консультации с Европейской комиссией относительно энергоресурсов. Против новых ограничений также выступает Будапешт. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Брюссель пытается в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе закупать российские нефть и газ.
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