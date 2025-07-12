Фицо: Словакия намерена ко вторнику договориться с ЕК по энергоресурсам из РФ

Словакия планирует завершить переговоры с европейскими партнёрами по поводу российских энергоресурсов до вторника, 15 июля. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Мы хотим всё решить до вторника», — сказал Фицо на пресс-конференции.