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12 июля, 10:23

Фицо: Словакия намерена ко вторнику договориться с ЕК по энергоресурсам из РФ

Словакия планирует завершить переговоры с европейскими партнёрами по поводу российских энергоресурсов до вторника, 15 июля. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Мы хотим всё решить до вторника», — сказал Фицо на пресс-конференции.

Он отметил, что Словакия готова поддержать новые санкции против России, но только при условии, что Еврокомиссия и другие страны-партнёры предоставят гарантии стабильного энергоснабжения взамен российских ресурсов.

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Напомним, на прошлой неделе Словакия уже блокировала новый пакет санкций, заявив о необходимости продолжить консультации с Европейской комиссией относительно энергоресурсов. Против новых ограничений также выступает Будапешт. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Брюссель пытается в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе закупать российские нефть и газ.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Мария Любицкая
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