Россия не будет продлевать меморандум с ООН по экспорту сельхозпродукции

Россия не планирует продлевать меморандум с ООН об экспорте сельхозпродукции и удобрений после 22 июля 2025 года. Документ был подписан в 2022 году в рамках более широкой договорённости, касающейся навигации в Чёрном море и мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров в Женеве.

«Этот документ был подписан три года назад в рамках более крупной договорённости, включающей в себя и вопросы навигации в Черном море, и его срок заканчивается в конце июля. Меморандум был заключен без того, чтобы предусматривалось его продление. О продлении сейчас мы и не говорили», — сказал дипломат.

По его словам, Москва получила важный дипломатический опыт и изначально рассчитывала на снятие ограничений при экспорте, чтобы обеспечивать мировой рынок продовольствием и удобрениями.