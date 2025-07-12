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Регион
12 июля, 10:29

Россия не будет продлевать меморандум с ООН по экспорту сельхозпродукции

Вершинин: Россия не будет продлевать меморандум с ООН о зерновом соглашении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Porawat Suepchaktip

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Porawat Suepchaktip

Россия не планирует продлевать меморандум с ООН об экспорте сельхозпродукции и удобрений после 22 июля 2025 года. Документ был подписан в 2022 году в рамках более широкой договорённости, касающейся навигации в Чёрном море и мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров в Женеве.

«Этот документ был подписан три года назад в рамках более крупной договорённости, включающей в себя и вопросы навигации в Черном море, и его срок заканчивается в конце июля. Меморандум был заключен без того, чтобы предусматривалось его продление. О продлении сейчас мы и не говорили», — сказал дипломат.

По его словам, Москва получила важный дипломатический опыт и изначально рассчитывала на снятие ограничений при экспорте, чтобы обеспечивать мировой рынок продовольствием и удобрениями.

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Ранее сообщалось, что Россия отправила в Таджикистан 270 тонн пшеницы. Формально эта передача была осуществлена в рамках Программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН.

Милена Скрипальщикова
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