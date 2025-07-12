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12 июля, 10:21

На Украине снова упало приложение для мобилизации

В украинском приложении Резерв+ произошёл четвёртый сбой за три недели

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинское приложение для мобилизации вновь дало сбой. «Резерв+» четвёртый раз за три недели перестало работать, сообщает местное издание «Украина сейчас».

Приложение, предназначенное для обновления воинского учёта и оформления отсрочек, вновь оказалось недоступным. Журналисты рекомендуют гражданам иметь при себе бумажные документы на случай технических проблем.

Приложение «Резерв+» было запущено в мае 2023 года для дистанционного обновления данных военнообязанных. Однако в системе часто происходят сбои на фоне ужесточения мобилизационных мер. Причины повторяющихся технических неполадок в приложении официально не комментируются.

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Ранее в Хмельницком, расположенном на западе Украины, мужчина нанёс ножевые ранения сотруднику военкомата и полицейскому, пытавшимся принудительно его мобилизовать. Местному жителю попытались вручить повестку, однако в ответ он достал холодное оружие.

Алиса Хуссаин
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