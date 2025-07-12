На Украине снова упало приложение для мобилизации

Украинское приложение для мобилизации вновь дало сбой. «Резерв+» четвёртый раз за три недели перестало работать, сообщает местное издание «Украина сейчас».

Приложение, предназначенное для обновления воинского учёта и оформления отсрочек, вновь оказалось недоступным. Журналисты рекомендуют гражданам иметь при себе бумажные документы на случай технических проблем.