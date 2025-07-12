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12 июля, 09:15

Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VASIL KUZMICHONAK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VASIL KUZMICHONAK

Российские войска нанесли удары по украинским центрам территориального комплектования (ТЦК), которые являются аналогами военкоматов, а также по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 133 районах. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве пояснили, что поражение целей было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

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ВС РФ продолжают наносить удары по украинским ТЦК. Ранее российские военные обнаружили и поразили ударами «Гераней» подземный военкомат в Одессе. Штаб-квартиру руководства ТЦК передислоцировали в подвальные помещения завода. Однако принятые меры не уберегли объект: в результате удара сооружение пострадало, помещения разрушены и завалены бетонными конструкциями. В Сети появилось видео, запечатлевшее момент атаки.

Никита Никонов
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