Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским ТЦК

Российские войска нанесли удары по украинским центрам территориального комплектования (ТЦК), которые являются аналогами военкоматов, а также по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 133 районах. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве пояснили, что поражение целей было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.