В Ленобласти арестован глава отдела полиции за получение взяток на 4 млн рублей

Начальника отдела полиции Всеволожского района Ленинградской области подполковника Сергея Короткова отправили под стражу. Ему предъявлены обвинения в систематическом получении взяток на общую сумму около 3,8 млн рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Подполковника Сергея Короткова отправили под стражу. Видео © Telegram/ Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следствие полагает, что с 2018 по 2025 год Коротков в сговоре с посредником ежемесячно получал от предпринимателей по 40 тысяч рублей за бездействие при проверках и непринятие мер по жалобам на нарушение законодательства. По версии правоохранительных органов, именно такие «платёжные» схемы позволили накопить ему значительные суммы. Сам обвиняемый категорически отвергает свою вину.

«Никакого преступления я не совершал. Наша работа сложная и разная. Люди не всегда говорят правду», — настаивает Коротков.