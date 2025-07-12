Авария на электросетях оставила без света 22 тысячи жителей Владивостока
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Крупная авария оставила без света 22 тысячи жителей Владивостока. Прокуратура Приморья взяла на контроль восстановление электроснабжения в Ленинском районе.
«Аварийно-восстановительные работы находятся на особом контроле надзорного ведомства», — подчеркнули в прокуратуре.
Ведомство также поручило провести проверку действий ответственных за эксплуатацию электросетей. Специалистам предстоит выяснить причины произошедшего и оценить, насколько своевременно и профессионально были предприняты меры по ликвидации аварии.
Ранее сообщалось, что в Пензе восстановлено электроснабжение после инцидента на ТЭЦ. Причиной отключения стало возгорание трансформатора, для ликвидации которого потребовалось временное обесточивание.