Авария на электросетях оставила без света 22 тысячи жителей Владивостока

Крупная авария оставила без света 22 тысячи жителей Владивостока. Прокуратура Приморья взяла на контроль восстановление электроснабжения в Ленинском районе.

«Аварийно-восстановительные работы находятся на особом контроле надзорного ведомства», — подчеркнули в прокуратуре.

Ведомство также поручило провести проверку действий ответственных за эксплуатацию электросетей. Специалистам предстоит выяснить причины произошедшего и оценить, насколько своевременно и профессионально были предприняты меры по ликвидации аварии.