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12 июля, 11:02

Авария на электросетях оставила без света 22 тысячи жителей Владивостока

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Крупная авария оставила без света 22 тысячи жителей Владивостока. Прокуратура Приморья взяла на контроль восстановление электроснабжения в Ленинском районе.

«Аварийно-восстановительные работы находятся на особом контроле надзорного ведомства», — подчеркнули в прокуратуре.

Ведомство также поручило провести проверку действий ответственных за эксплуатацию электросетей. Специалистам предстоит выяснить причины произошедшего и оценить, насколько своевременно и профессионально были предприняты меры по ликвидации аварии.

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Ранее сообщалось, что в Пензе восстановлено электроснабжение после инцидента на ТЭЦ. Причиной отключения стало возгорание трансформатора, для ликвидации которого потребовалось временное обесточивание.

Алиса Хуссаин
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