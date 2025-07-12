Учёные зафиксировали резкий рост солнечной активности

На Солнце начался резкий рост вспышечной активности — с 11 июля зарегистрировано уже 17 вспышек, что втрое превышает средние показатели. Пока угрозы для Земли нет, но учёные продолжают наблюдение. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, с середины дня 11 июля на Солнце фиксируется быстрое увеличение числа и площади активных центров, включая те, что находятся на невидимой с Земли стороне.

За двое суток на Солнце произошло 17 вспышек. Видео © xras.ru

«С утра на левом краю Солнца зарегистрировано 2 вспышки уровня M, считающиеся сильными. На видео показана одна из них, балла M1.4, с максимумом в 07:02 по Москве. Вторая с баллом M2.3, зарегистрирована сегодня в 11:34», — говорится в сообщении.

Наблюдение ведётся с помощью европейского космического аппарата Solar Orbiter. Всего за неполных двое суток произошло 17 вспышек — это примерно втрое больше, чем средние показатели активности Солнца для июля.