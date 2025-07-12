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12 июля, 11:24

Учёные зафиксировали резкий рост солнечной активности

ИКИ РАН: За двое суток на Солнце произошло 17 вспышек

За двое суток на Солнце произошло 17 вспышек. Обложка © xras.ru

За двое суток на Солнце произошло 17 вспышек. Обложка © xras.ru

На Солнце начался резкий рост вспышечной активности — с 11 июля зарегистрировано уже 17 вспышек, что втрое превышает средние показатели. Пока угрозы для Земли нет, но учёные продолжают наблюдение. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, с середины дня 11 июля на Солнце фиксируется быстрое увеличение числа и площади активных центров, включая те, что находятся на невидимой с Земли стороне.

За двое суток на Солнце произошло 17 вспышек. Видео © xras.ru

«С утра на левом краю Солнца зарегистрировано 2 вспышки уровня M, считающиеся сильными. На видео показана одна из них, балла M1.4, с максимумом в 07:02 по Москве. Вторая с баллом M2.3, зарегистрирована сегодня в 11:34», — говорится в сообщении.

Наблюдение ведётся с помощью европейского космического аппарата Solar Orbiter. Всего за неполных двое суток произошло 17 вспышек — это примерно втрое больше, чем средние показатели активности Солнца для июля.

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Несмотря на прогресс в наблюдениях за космосом, точный прогноз солнечной активности до сих пор остаётся труднодостижимой задачей. Даже искусственный интеллект пока не способен точно предсказывать вспышки. По его словам, ИИ станет действительно полезным инструментом в этой сфере лишь со временем, когда ажиотаж спадёт и на его основе появятся устойчивые научные методики.

Милена Скрипальщикова
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