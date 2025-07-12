В Харькове прохожий напал на военкома, который пытался забрать мобилизованного
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В Харькове прохожий напал на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), чтобы помочь мобилизованному убежать. Как сообщает агентство «РБК-Украина» мужчина причинил телесные повреждения работнику военкомата.
Инцидент произошёл, когда 44-летнего жителя высаживали из автомобиля возле вокзала, чтобы отправить его в воинскую часть. Вокруг собралась толпа прохожих. В какой-то момент один из них набросился на сотрудника военкомата, чтобы помочь соотечественнику сбежать.
Ранее сообщалось, что зверски избитый сотрудниками ТЦК украинец умер в больнице. Мужчину задержали на улицах Луцка, распылили раздражающий газ и принудительно доставили в областной ТЦК. После этого солдата отправили на полигон во Львовской области. Однако уже вскоре близкие обнаружили его в одной из львовских клиник с тяжёлыми травмами головы.