В Харькове прохожий напал на военкома, который пытался забрать мобилизованного

В Харькове прохожий напал на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), чтобы помочь мобилизованному убежать. Как сообщает агентство «РБК-Украина» мужчина причинил телесные повреждения работнику военкомата.

Инцидент произошёл, когда 44-летнего жителя высаживали из автомобиля возле вокзала, чтобы отправить его в воинскую часть. Вокруг собралась толпа прохожих. В какой-то момент один из них набросился на сотрудника военкомата, чтобы помочь соотечественнику сбежать.