Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 11:31

В Харькове прохожий напал на военкома, который пытался забрать мобилизованного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Харькове прохожий напал на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), чтобы помочь мобилизованному убежать. Как сообщает агентство «РБК-Украина» мужчина причинил телесные повреждения работнику военкомата.

Инцидент произошёл, когда 44-летнего жителя высаживали из автомобиля возле вокзала, чтобы отправить его в воинскую часть. Вокруг собралась толпа прохожих. В какой-то момент один из них набросился на сотрудника военкомата, чтобы помочь соотечественнику сбежать.

В Хмельницком мужчина ранил военкома и полицейского ножом, убегая от мобилизации
В Хмельницком мужчина ранил военкома и полицейского ножом, убегая от мобилизации

Ранее сообщалось, что зверски избитый сотрудниками ТЦК украинец умер в больнице. Мужчину задержали на улицах Луцка, распылили раздражающий газ и принудительно доставили в областной ТЦК. После этого солдата отправили на полигон во Львовской области. Однако уже вскоре близкие обнаружили его в одной из львовских клиник с тяжёлыми травмами головы.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar