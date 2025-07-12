В Финляндии тысячи призывников массово бросают службу после первого месяца из-за проблем с психикой
Yle: Тысячи новобранцев прервали службу в армии Финляндии в первый месяц
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Почти две тысячи финских новобранцев, призванных в армию в январе, не смогли продолжить службу и были комиссованы. Значительная часть из них, а именно около 75%, покинули ряды вооружённых сил из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Yle.
Как следует из материала издания, в январе текущего года в финскую армию было призвано немногим более 12 тысяч новобранцев. Однако по данным Оборонительных сил Финляндии, уже в течение первого месяца службы ряды армии покинули свыше тысячи человек. К июлю этот показатель превысил 16%.
Большинство уволилось из армии раньше срока из-за проблем со здоровьем. Примерно каждый пятый призывник выбрал вместо армии альтернативную службу. Главными причинами названы сложности привыкания к армейской жизни и проблемы с психикой.
А ранее Life.ru писал, что в Дании начнут призывать в армию женщин на фоне «русской угрозы». Теперь женщины от 18 до 30 лет могут быть обязаны служить в армии наравне с мужчинами.