В Финляндии тысячи призывников массово бросают службу после первого месяца из-за проблем с психикой

Почти две тысячи финских новобранцев, призванных в армию в январе, не смогли продолжить службу и были комиссованы. Значительная часть из них, а именно около 75%, покинули ряды вооружённых сил из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Yle.

Как следует из материала издания, в январе текущего года в финскую армию было призвано немногим более 12 тысяч новобранцев. Однако по данным Оборонительных сил Финляндии, уже в течение первого месяца службы ряды армии покинули свыше тысячи человек. К июлю этот показатель превысил 16%.

Большинство уволилось из армии раньше срока из-за проблем со здоровьем. Примерно каждый пятый призывник выбрал вместо армии альтернативную службу. Главными причинами названы сложности привыкания к армейской жизни и проблемы с психикой.