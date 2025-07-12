«Сломали стену и поглотили»: Степашин назвал грубейшую ошибку руководства СССР
Экс-премьер Степашин назвал объединение Германии грубейшей ошибкой СССР
Сергей Степашин. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал объединение Германии «грубейшей ошибкой СССР». Он заявил, что не нужно было торопиться по этому вопросу.
После Второй мировой войны Германия оказалась разделенной на два враждующих лагеря: ФРГ (Западная Германия) и ГДР (Восточная Германия). Их многолетнее противостояние завершилось 3 октября 1990 года, когда произошло объединение страны. ГДР прекратила свое существование, а ее территория была включена в состав ФРГ в виде пяти новых земель и Берлина. Степашин считает, что СССР допустил ошибку, позволив этому произойти.
«Я считаю, что наша грубейшая была ошибка — это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было. Кстати, тоже международное право — никакого референдума не проводилось. Сломали стену и поглотили Восточную Германию. А товарищ Горбачёв получил Нобелевскую премию», — приводит РИА «Новости» слова Степашина.
По словам экс-премьера, с западными странами и руководством ФРГ нужно было торговаться, в частности, по вопросу долга в размере 32 миллиардов долларов.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц пытается выставить себя «сверхлидером» Европы, когда выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину о выплате репараций Украине. Однако в Совфеде уверены, что амбиции Мерца не подкреплены реальными возможностями. Его заявления базируются лишь на желании отомстить России за позорное поражение в Первой и Второй мировой войне.