«Сломали стену и поглотили»: Степашин назвал грубейшую ошибку руководства СССР

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал объединение Германии «грубейшей ошибкой СССР». Он заявил, что не нужно было торопиться по этому вопросу.

После Второй мировой войны Германия оказалась разделенной на два враждующих лагеря: ФРГ (Западная Германия) и ГДР (Восточная Германия). Их многолетнее противостояние завершилось 3 октября 1990 года, когда произошло объединение страны. ГДР прекратила свое существование, а ее территория была включена в состав ФРГ в виде пяти новых земель и Берлина. Степашин считает, что СССР допустил ошибку, позволив этому произойти.

«Я считаю, что наша грубейшая была ошибка — это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было. Кстати, тоже международное право — никакого референдума не проводилось. Сломали стену и поглотили Восточную Германию. А товарищ Горбачёв получил Нобелевскую премию», — приводит РИА «Новости» слова Степашина.

По словам экс-премьера, с западными странами и руководством ФРГ нужно было торговаться, в частности, по вопросу долга в размере 32 миллиардов долларов.