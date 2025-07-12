«Возомнил себя сверхлидером»: В Совфеде рассказали, почему Мерц так озлоблен на Россию
Сенатор Джабаров: Мерц хочет отомстить РФ за поражения в двух мировых войнах
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая с призывом к президенту России Владимиру Путину о выплате репараций Украине, пытается выставить себя «сверхлидером» Европы. Об этом сообщил «Газете.ru» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По мнению сенатора, амбиции Мерца не подкреплены реальными возможностями
«По-моему, Мерц возомнил себя сверхлидером Европы, но никаких оснований для этого нет. Такие эпатажные заявления не базируются ни на мощи немецкой армии, ни на мощи немецкого оружия. Все это базируется на желании отомстить России за позорные поражения в Первой и Второй мировой войне», — подчеркнул он.
Джабаров также напомнил канцлеру Германии о непогашенных репарациях Берлина перед Советским Союзом:
Ранее немецкий канцлер заявил, что урегулировать конфликт на Украине с помощью дипломатических средств уже нельзя. В связи с этим он подчеркнул, что Германия будет продолжать помогать оружием Киеву. Кроме того, он решил купить у США систему ПВО Patriot, чтобы затем передать её ВСУ. В МИД РФ считают, что Мерц пытается втянуть ФРГ в войну с Россией.