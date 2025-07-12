«Возомнил себя сверхлидером»: В Совфеде рассказали, почему Мерц так озлоблен на Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая с призывом к президенту России Владимиру Путину о выплате репараций Украине, пытается выставить себя «сверхлидером» Европы. Об этом сообщил «Газете.ru» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«По-моему, Мерц возомнил себя сверхлидером Европы, но никаких оснований для этого нет. Такие эпатажные заявления не базируются ни на мощи немецкой армии, ни на мощи немецкого оружия. Все это базируется на желании отомстить России за позорные поражения в Первой и Второй мировой войне», — подчеркнул он.