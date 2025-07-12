Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти ведут борьбу против мирных жителей, в том числе детей. Так она прокомментировала атаку на «Белгород Арену».

Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород Арене». Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Киевский режим ведёт борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками, будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

По её мнению, действия Киева давно вышли за рамки обычной военной конфронтации и носят характер тотального разрушения.