«От варварства до нацизма»: Захарова осудила атаку ВСУ на «Белгород Арену»
Захарова: Киевский режим воюет не только с детьми, но и с совестью
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти ведут борьбу против мирных жителей, в том числе детей. Так она прокомментировала атаку на «Белгород Арену».
Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород Арене». Видео © Telegram / Настоящий Гладков
«Киевский режим ведёт борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками, будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.
По её мнению, действия Киева давно вышли за рамки обычной военной конфронтации и носят характер тотального разрушения.
Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками по двум социальным объектам в Белгороде. Один из дронов попал в спорткомплекс «Белгород Арена», где в тот момент проходили занятия. Возник пожар, который позже удалось локализовать. Второй беспилотник повредил фасад и окна ещё одного здания.