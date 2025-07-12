Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над российскими регионами и Азовским морем

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных аппаратов. Согласно официальной сводке Минобороны РФ, воздушные цели были ликвидированы в период с 12:00 до 14:40 по московскому времени.

Шесть БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, где в последнее время участились атаки с использованием дронов. Ещё один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря, имеющего стратегическое значение для транспортных перевозок. Последняя воздушная цель перехвачена над Ставропольским краем.

Минобороны продолжает мониторить воздушную обстановку и совершенствовать систему противовоздушной обороны.