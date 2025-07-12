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12 июля, 12:34

Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над российскими регионами и Азовским морем

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных аппаратов. Согласно официальной сводке Минобороны РФ, воздушные цели были ликвидированы в период с 12:00 до 14:40 по московскому времени.

Шесть БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, где в последнее время участились атаки с использованием дронов. Ещё один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря, имеющего стратегическое значение для транспортных перевозок. Последняя воздушная цель перехвачена над Ставропольским краем.

Минобороны продолжает мониторить воздушную обстановку и совершенствовать систему противовоздушной обороны.

Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским ТЦК
Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским ТЦК

Прошлой ночью ВС РФ осуществили серию скоординированных атак на объекты военно-промышленного комплекса Украины. Удары высокоточным оружием, в том числе беспилотными летательными аппаратами, были направлены против предприятий оборонной промышленности, расположенных во Львове, Харькове и Луцке.

Алиса Хуссаин
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