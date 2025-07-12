Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над российскими регионами и Азовским морем
Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных аппаратов. Согласно официальной сводке Минобороны РФ, воздушные цели были ликвидированы в период с 12:00 до 14:40 по московскому времени.
Шесть БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, где в последнее время участились атаки с использованием дронов. Ещё один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря, имеющего стратегическое значение для транспортных перевозок. Последняя воздушная цель перехвачена над Ставропольским краем.
Минобороны продолжает мониторить воздушную обстановку и совершенствовать систему противовоздушной обороны.
Прошлой ночью ВС РФ осуществили серию скоординированных атак на объекты военно-промышленного комплекса Украины. Удары высокоточным оружием, в том числе беспилотными летательными аппаратами, были направлены против предприятий оборонной промышленности, расположенных во Львове, Харькове и Луцке.