Позвонок динозавра обнаружили под парковкой научного музея в США

В Денвере, штат Колорадо, при строительстве на территории музея естественной истории была обнаружена древняя кость, предположительно, часть позвоночника травоядного динозавра. Об этом сообщает Associated Press.

Находка в штате Колорадо. Фото © X / nypost

Неожиданную находку сделали в ходе бурения геотермальной скважины глубиной более 230 метров — специалисты исследовали возможность использования подземного тепла для обогрева здания. Именно тогда и была извлечена кость, напоминающая по форме хоккейную шайбу.

По предварительным оценкам, останки могут принадлежать растительноядному динозавру, обитавшему на территории современного Денвера около 67 миллионов лет назад. Хотя в коллекции музея уже есть несколько полных скелетов древних ящеров, сотрудники называют новую находку символичной — она подтверждает богатое палеонтологическое прошлое региона.