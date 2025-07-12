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12 июля, 12:59

Позвонок динозавра обнаружили под парковкой научного музея в США

AP: Под парковкой научного музея в США обнаружили позвонок динозавра

В Денвере, штат Колорадо, при строительстве на территории музея естественной истории была обнаружена древняя кость, предположительно, часть позвоночника травоядного динозавра. Об этом сообщает Associated Press.

Находка в штате Колорадо. Фото © X / nypost

Находка в штате Колорадо. Фото © X / nypost

Неожиданную находку сделали в ходе бурения геотермальной скважины глубиной более 230 метров — специалисты исследовали возможность использования подземного тепла для обогрева здания. Именно тогда и была извлечена кость, напоминающая по форме хоккейную шайбу.

По предварительным оценкам, останки могут принадлежать растительноядному динозавру, обитавшему на территории современного Денвера около 67 миллионов лет назад. Хотя в коллекции музея уже есть несколько полных скелетов древних ящеров, сотрудники называют новую находку символичной — она подтверждает богатое палеонтологическое прошлое региона.

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А ранее Life.ru писал, что в США назвали страшную причину гибели динозавров 66 миллионов лет назад. По словам учёных, к небу взметнулись цунами высотой более 4 километров, которые обошли нашу планету всего за 48 часов.

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мария Любицкая
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