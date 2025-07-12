Граф Шереметев обратился к Путину с просьбой помочь вернуться в Россию
Посольство РФ в Париже передало просьбу грава Шереметева о возвращении в Россию
Граф Пётр Шереметев. Обложка © РИА Новости / Олег Золото
Потомок знаменитого дворянского рода граф Пётр Шереметев обратился к президенту России Владимиру Путину через Посольство РФ в Париже с просьбой помочь вернуться на Родину. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.
«Действительно, им выражено твёрдое намерение вернуться на Родину своих предков — в Россию», — говорится в заявлении Посольства РФ во Франции
Дипломаты подтвердили, что письмо 93-летнего графа Шереметева на имя Владимира Путина уже направлено в Москву по установленным каналам. В посольстве также подчеркнули давние связи с почётным председателем президиума Международного совета российских соотечественников (МСРС). По словам представителей диппредставительства, Шереметев внёс существенный вклад в развитие культурных отношений между Россией и Францией.
Шереметев, являющийся потомком одного из самых известных российских дворянских родов, уже много лет проживает во Франции. Его обращение о помощи в возвращении на историческую Родину будет рассмотрено на высшем уровне. Посольство традиционно оказывает поддержку соотечественникам за рубежом, стремящимся сохранить связь с Россией.
Из-за большого общественного резонанса, вызванного некорректным изображением флага СССР на карте послевоенной Европы, опубликованной на ресурсах дипломатического представительства, посольство Германии в России принесло свои извинения. Согласно заявлению иностранной дипмиссии, допущенная неточность носила случайный характер, и немецкая сторона утверждает, что не имела намерений задеть чувства граждан России.