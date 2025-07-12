Потомок знаменитого дворянского рода граф Пётр Шереметев обратился к президенту России Владимиру Путину через Посольство РФ в Париже с просьбой помочь вернуться на Родину. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

«Действительно, им выражено твёрдое намерение вернуться на Родину своих предков — в Россию», — говорится в заявлении Посольства РФ во Франции

Дипломаты подтвердили, что письмо 93-летнего графа Шереметева на имя Владимира Путина уже направлено в Москву по установленным каналам. В посольстве также подчеркнули давние связи с почётным председателем президиума Международного совета российских соотечественников (МСРС). По словам представителей диппредставительства, Шереметев внёс существенный вклад в развитие культурных отношений между Россией и Францией.

Шереметев, являющийся потомком одного из самых известных российских дворянских родов, уже много лет проживает во Франции. Его обращение о помощи в возвращении на историческую Родину будет рассмотрено на высшем уровне. Посольство традиционно оказывает поддержку соотечественникам за рубежом, стремящимся сохранить связь с Россией.