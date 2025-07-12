В Краснодарском крае спасатели потушили горевшие после атаки дронов ВСУ поля

В Краснодарском крае спасатели ликвидировали несколько очагов возгорания на сельхозугодьях в Динском и Тимашевском районах — причиной пожаров стало падение обломков беспилотников. Пострадавших нет. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В результате падения беспилотников в Краснодарском крае зафиксировали возгорания в полях в Динском и Тимашевском районах. В настоящее время все пожары ликвидированы, пострадавших и разрушений ни в одном случае нет», — говорится в сообщении.

В станице Пластуновской в огне оказалась стерня на убранном поле. В станице Незаймановской вспыхнуло пшеничное поле и лесополоса — общая площадь возгорания составила 3 гектара. Ещё один пожар произошёл в станице Медведовской, где загорелось поле площадью 4 гектара. К тушению привлекли силы оперативных и специальных служб.