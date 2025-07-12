Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 13:48

В Краснодарском крае спасатели потушили горевшие после атаки дронов ВСУ поля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

В Краснодарском крае спасатели ликвидировали несколько очагов возгорания на сельхозугодьях в Динском и Тимашевском районах — причиной пожаров стало падение обломков беспилотников. Пострадавших нет. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В результате падения беспилотников в Краснодарском крае зафиксировали возгорания в полях в Динском и Тимашевском районах. В настоящее время все пожары ликвидированы, пострадавших и разрушений ни в одном случае нет», — говорится в сообщении.

В станице Пластуновской в огне оказалась стерня на убранном поле. В станице Незаймановской вспыхнуло пшеничное поле и лесополоса — общая площадь возгорания составила 3 гектара. Ещё один пожар произошёл в станице Медведовской, где загорелось поле площадью 4 гектара. К тушению привлекли силы оперативных и специальных служб.

В Таганроге обломки украинского беспилотника рухнули на территории авиазавода
В Таганроге обломки украинского беспилотника рухнули на территории авиазавода

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны всего за один час уничтожили восемь украинских беспилотников над российским небом. Три из них были сбиты над Краснодарским краем.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar