Канада предлагала Пригожину снятие санкций в обмен на критику СВО

Российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью The New York Times раскрыл удивительные подробности дипломатической переписки с Правительством Канады. Он заявил, что власти североамериканской страны предлагали исключить его из санкционного списка при условии публичного осуждения специальной военной операции (СВО).

Журналист NYT заявил, что Пригожин в ходе подготовки материала отправил ему выдержку из письма, отправленного Оттавой в конце 2023 года. По словам репортёра, власти Канады выслали это письмо как ответ на попытки продюсера оспорить введённые против него санкции.

«Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные заявления режима», — зачитал журналист выдержку из письма.

Пригожин и его супруга Валерия были включены в санкционный список Канады в июле 2023 года.

С 2015 года Пригожин находится в списке Службы безопасности Украины как персона, «представляющая угрозу национальной безопасности государства». В январе 2023 года его включили в украинский санкционный список за одобрение действий России.

Комментируя СВО в первые дни после её начала, Пригожин заявил, что если драка неизбежна, то ударить следует первым. Он также добавил, что в сложившейся ситуации конфликт был действительно неминуем.