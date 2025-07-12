ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы на Суперкубок России

Московский ФК ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России, который пройдёт сегодня на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

В воротах армейцев матч начнёт бессменный Игорь Акинфеев. Также в стартовом составе команды заявлены Кобнан Дэвид Мойзес, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Данил Круговой, Артём Шуманский и Тамерлан Мусаев.

У «Краснодара» место в воротах займёт Станислав Агкацев. Вместе с ним с первых минут на поле выйдут Лукас Оласа, Диего Коста, Виктор Тормена, Джованни Гонсалес, Александр Черников, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Виктор Са, Жоау Батчи и Джон Кордоба.