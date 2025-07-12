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12 июля, 14:42

ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы на Суперкубок России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ronstik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ronstik

Московский ФК ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России, который пройдёт сегодня на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

В воротах армейцев матч начнёт бессменный Игорь Акинфеев. Также в стартовом составе команды заявлены Кобнан Дэвид Мойзес, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Данил Круговой, Артём Шуманский и Тамерлан Мусаев.

У «Краснодара» место в воротах займёт Станислав Агкацев. Вместе с ним с первых минут на поле выйдут Лукас Оласа, Диего Коста, Виктор Тормена, Джованни Гонсалес, Александр Черников, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Виктор Са, Жоау Батчи и Джон Кордоба.

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Ранее сообщалось, что московское «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ и оштрафовали на 5 миллионов рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов были отстранены от любой футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно за попытку организации договорных матчей. Позже стало известно, что «Торпедо» в сезоне 2025/26 примет участие в Первой лиге — во втором по уровню дивизионе чемпионата России.

Мария Любицкая
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