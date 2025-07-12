Восемь человек с ребёнком пострадали во время крёстного похода в Вологодской области
До 8 выросло число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области
Количество пострадавших на обрушимся мосту выросло до 8 в Вологодской области. Обложка © VK / Дмитрий Мишенев
При обрушении подвесного моста в Вологодской области Никольского округа, соединяющий посёлок Дуниловский и деревню Дунилово во время крёстного похода пострадало 8 человек, включая ребёнка. Об этом сообщил глава коруга Дмитрий Мишенев.
«Я на постоянной связи с врачами и экстренными службами. Работа по ликвидации последствий происшествия продолжается. О дальнейших действиях и принятых мерах будем информировать дополнительно», — написал он.
Инцидент произошёл в субботу в 12:03 по московскому времени. Во время прохождения крестного хода через подвесной пешеходный мост через реку Юг, сооружение не выдержало нагрузки и обрушилось. На момент происшествия на мосту находились около 25 человек. Ситуация находится на личном контроле губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Напомним, что сегодня, 12 июля, пешеходный мост через реку Юг рухнул в момент прохождения крестного хода. Изначально сообщалось о шести пострадавших. Экстренные службы прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки.