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Регион
12 июля, 15:02

Восемь человек с ребёнком пострадали во время крёстного похода в Вологодской области

До 8 выросло число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области

Количество пострадавших на обрушимся мосту выросло до 8 в Вологодской области. Обложка © VK / Дмитрий Мишенев

Количество пострадавших на обрушимся мосту выросло до 8 в Вологодской области. Обложка © VK / Дмитрий Мишенев

При обрушении подвесного моста в Вологодской области Никольского округа, соединяющий посёлок Дуниловский и деревню Дунилово во время крёстного похода пострадало 8 человек, включая ребёнка. Об этом сообщил глава коруга Дмитрий Мишенев.

«Я на постоянной связи с врачами и экстренными службами. Работа по ликвидации последствий происшествия продолжается. О дальнейших действиях и принятых мерах будем информировать дополнительно», — написал он.

Инцидент произошёл в субботу в 12:03 по московскому времени. Во время прохождения крестного хода через подвесной пешеходный мост через реку Юг, сооружение не выдержало нагрузки и обрушилось. На момент происшествия на мосту находились около 25 человек. Ситуация находится на личном контроле губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

В Вологодской области показали фото моста, рухнувшего во время крестного хода
В Вологодской области показали фото моста, рухнувшего во время крестного хода

Напомним, что сегодня, 12 июля, пешеходный мост через реку Юг рухнул в момент прохождения крестного хода. Изначально сообщалось о шести пострадавших. Экстренные службы прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки.

Милена Скрипальщикова
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