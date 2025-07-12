Из-за урагана в Самаре дерево упало прямо на палатку с людьми, есть погибшие
Смирнов: Два человека погибли при падении дерева на палатку в Самаре
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В Самаре ураган стал причиной гибели двух человек. Дерево, поваленное сильным ветром, упало на палатку с людьми. Информацию подтвердил председатель правительства региона Михаил Смирнов в своём Telegram-канале.
«В Красноглинском районе ураганным ветром повалило дерево, упало на палатку с отдыхающими, погибло два человека», — написал Смирнов.
Глава регионального правительства также сообщил о трагическом происшествии в Похвистневском районе, где в реке Большой Кинель погибли двое молодых людей.
Ранее сообщалось, что в результате опрокидывании самодельного плавучего дома в Самаре пострадали шесть человек. Один из них скончался. Власти региона создали специальную комиссию для расследования причин трагедии.