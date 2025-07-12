Из-за урагана в Самаре дерево упало прямо на палатку с людьми, есть погибшие

В Самаре ураган стал причиной гибели двух человек. Дерево, поваленное сильным ветром, упало на палатку с людьми. Информацию подтвердил председатель правительства региона Михаил Смирнов в своём Telegram-канале.

«В Красноглинском районе ураганным ветром повалило дерево, упало на палатку с отдыхающими, погибло два человека», — написал Смирнов.

Глава регионального правительства также сообщил о трагическом происшествии в Похвистневском районе, где в реке Большой Кинель погибли двое молодых людей.