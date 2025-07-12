Часть Запорожской области осталась без света и воды
Балицкий: Несколько округов Запорожской области осталась без света и воды
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Критическая перегрузка энергооборудования привела к отключению электроэнергии и водоснабжения в двух крупнейших городах и ряде муниципальных округов Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В связи с высокой температурой окружающего воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. <…> Вынужденные отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.
Балицкий добавил, что в связи с проблемами с электроснабжением в Бердянске, Мелитополе, Васильевке, Токмаке и Куйбышевском районе временно прекращена подача воды населению. В настоящее время бригады энергетиков проводят восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что крупная авария оставила без света 22 тысячи жителей Владивостока. Прокуратура Приморья взяла на контроль восстановление электроснабжения в Ленинском районе.