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12 июля, 16:32

Часть Запорожской области осталась без света и воды

Балицкий: Несколько округов Запорожской области осталась без света и воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr_U

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr_U

Критическая перегрузка энергооборудования привела к отключению электроэнергии и водоснабжения в двух крупнейших городах и ряде муниципальных округов Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В связи с высокой температурой окружающего воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. <…> Вынужденные отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Балицкий добавил, что в связи с проблемами с электроснабжением в Бердянске, Мелитополе, Васильевке, Токмаке и Куйбышевском районе временно прекращена подача воды населению. В настоящее время бригады энергетиков проводят восстановительные работы.

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Ранее сообщалось, что крупная авария оставила без света 22 тысячи жителей Владивостока. Прокуратура Приморья взяла на контроль восстановление электроснабжения в Ленинском районе.

Наталья Демьянова
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