Часть Запорожской области осталась без света и воды

«В связи с высокой температурой окружающего воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. <…> Вынужденные отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Балицкий добавил, что в связи с проблемами с электроснабжением в Бердянске, Мелитополе, Васильевке, Токмаке и Куйбышевском районе временно прекращена подача воды населению. В настоящее время бригады энергетиков проводят восстановительные работы.