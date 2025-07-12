Площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 40 га

До этого в МЧС сообщили о возгорании сухой растительности в Крыму на площади 21 га. В борьбе с огнем, осложненной ветром и высокой температурой, задействованы 114 пожарных, 39 единиц техники, включая два вертолета, а также ранцевые огнетушители и хлопушки. Аэромобильная группировка МЧС также участвует в ликвидации возгорания. Угрозы для населённых пунктов нет.

