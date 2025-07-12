Площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 40 га
МЧС: В Симферопольском районе Крыма площадь, охваченная огнём, достигла 40 га
В Симферопольском районе Крыма площадь, охваченная огнём, достигла 40 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Пожар в Симферопольском районе Крыма. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым
«Общая площадь 40 га», — говорится в сообщении.
До этого в МЧС сообщили о возгорании сухой растительности в Крыму на площади 21 га. В борьбе с огнем, осложненной ветром и высокой температурой, задействованы 114 пожарных, 39 единиц техники, включая два вертолета, а также ранцевые огнетушители и хлопушки. Аэромобильная группировка МЧС также участвует в ликвидации возгорания. Угрозы для населённых пунктов нет.
Ранее крупный пожар произошёл в складском помещении и офисе рядом с ТЦ «Меркурий» в Ростове-на-Дону. Огонь охватил площадь в 2200 кв. м. Причины возгорания выясняются, пострадавших нет. В тушении участвовали 53 специалиста и 19 единиц техники.
Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым