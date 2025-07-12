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12 июля, 17:25

Площадь природного пожара в Крыму увеличилась до 40 га

МЧС: В Симферопольском районе Крыма площадь, охваченная огнём, достигла 40 га

В Симферопольском районе Крыма площадь, охваченная огнём, достигла 40 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Пожар в Симферопольском районе Крыма. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

«Общая площадь 40 га», — говорится в сообщении.

До этого в МЧС сообщили о возгорании сухой растительности в Крыму на площади 21 га. В борьбе с огнем, осложненной ветром и высокой температурой, задействованы 114 пожарных, 39 единиц техники, включая два вертолета, а также ранцевые огнетушители и хлопушки. Аэромобильная группировка МЧС также участвует в ликвидации возгорания. Угрозы для населённых пунктов нет.

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Ранее крупный пожар произошёл в складском помещении и офисе рядом с ТЦ «Меркурий» в Ростове-на-Дону. Огонь охватил площадь в 2200 кв. м. Причины возгорания выясняются, пострадавших нет. В тушении участвовали 53 специалиста и 19 единиц техники.

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

Наталья Демьянова
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