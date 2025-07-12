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Регион
12 июля, 17:41

После слов Лаврова о Мерце в Германии разгорелся огромный скандал

IT Boltwise: Заявление Лаврова о Мерце спровоцировало бурю негодования в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, photocosmos1

Резкий ответ главы МИД России Сергея Лаврова на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «российской угрозе», в котором он провёл параллели с нацистской пропагандой, вызвал скандал в Германии. Об этом сообщает IT Boltwise.

«Дипломатические отношения между Германией и Россией становятся всё более напряжёнными. В центре скандала — резкие обвинения, выдвинутые Лавровым в адрес Мерца», — говорится в публикации.

Реакция Москвы на высказывания Мерца была расценена немецкими экспертами как чрезмерно резкая. Российская сторона, в частности, обвинила его в милитаристском подходе, который усиливает вовлечённость Германии в конфликт. IT Boltwise выразило обеспокоенность столь жёсткой риторикой Лаврова, особенно в связи с тем, что заявления Мерца были приравнены к нацистской пропаганде.

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Ранее о желании Европы развязать войну с Россией заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, используя дипломатический язык, стремится скрыть свою истинную цель — участие в потенциальных ударах по России.

Наталья Демьянова
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