В центре Еревана начался сидячий митинг армянских переселенцев

В столице Армении развернулась масштабная акция протеста переселенцев из Нагорного Карабаха. Организаторы митинга — совет по защите прав арцахцев — объявили о проведении сидячей демонстрации на площади Свободы в Ереване. Демонстранты планируют провести на площади всю ночь.

Митинг в Армении. Видео © X/ KarinaKarapety

«В случае проведения шествия полиция применит силу. Мы остаёмся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними», — сказал от имени организаторов член совета Артак Мкртчян.

Несмотря на то, что акция была санкционирована властями, полиция и мэрия Еревана наложили строгие ограничения. Шествие к зданиям парламента и правительства категорически запрещено. Основные требования протестующих сосредоточены на защите прав переселенцев, содействии их возвращению в родные дома, решении социально-жилищных проблем и пресечении оттока карабахских армян из страны.