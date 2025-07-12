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12 июля, 18:58

В центре Еревана начался сидячий митинг армянских переселенцев

Армянские переселенцы устроили сидячую демонстрацию на площади Свободы в Ереване

В столице Армении развернулась масштабная акция протеста переселенцев из Нагорного Карабаха. Организаторы митинга — совет по защите прав арцахцев — объявили о проведении сидячей демонстрации на площади Свободы в Ереване. Демонстранты планируют провести на площади всю ночь.

Митинг в Армении. Видео © X/ KarinaKarapety

«В случае проведения шествия полиция применит силу. Мы остаёмся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними», — сказал от имени организаторов член совета Артак Мкртчян.

Несмотря на то, что акция была санкционирована властями, полиция и мэрия Еревана наложили строгие ограничения. Шествие к зданиям парламента и правительства категорически запрещено. Основные требования протестующих сосредоточены на защите прав переселенцев, содействии их возвращению в родные дома, решении социально-жилищных проблем и пресечении оттока карабахских армян из страны.

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Ранее в здании парламента Армении вспыхнула драка — депутат оппозиционной фракции «Армения» Артур Саркисян подвергся нападению со стороны парламентария от правящей партии «Гражданский договор» и его помощников. Инцидент произошёл в момент обсуждения вопроса о лишении Саркисяна депутатской неприкосновенности.

Обложка © X/ KarinaKarapety

Полина Никифорова
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