В Запорожской области стабилизирован режим подачи электроэнергии
Балицкий: В Запорожской области стабилизировано электроснабжение
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В Запорожской области завершён перевод нагрузок в системе электроснабжения. Режим подачи электроэнергии стабилизирован. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Прошу жителей региона экономно расходовать электроэнергию и воду для поддержания стабильной работы энергосистемы и водяных насосов», — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее часть Запорожской области осталась без света и воды. Критическая перегрузка энергооборудования привела к отключению электроэнергии и водоснабжения в двух крупнейших городах и ряде муниципальных округов. Бригады энергетиков проводили восстановительные работы.