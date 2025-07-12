В Запорожской области стабилизирован режим подачи электроэнергии

В Запорожской области завершён перевод нагрузок в системе электроснабжения. Режим подачи электроэнергии стабилизирован. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Прошу жителей региона экономно расходовать электроэнергию и воду для поддержания стабильной работы энергосистемы и водяных насосов», — написал он в своём телеграм-канале.