Вучич заявил о намерении Сербии развивать сотрудничество с США
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о встрече с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом, на которой обсуждались направления сотрудничества между Белградом и Вашингтоном. В частности, стороны затронули вопросы энергетики и развития технологий, включая искусственный интеллект.
Вучич отметил важность экономического взаимодействия как основы двусторонних отношений. Он подчеркнул, что Сербия нацелена на поддержание мира и стабильности в регионе Западных Балкан и рассматривает диалог как главный инструмент урегулирования спорных моментов и соблюдения международного права.
Президент заявил о значении открытого общения для укрепления доверия между странами. Также он выразил благодарность США за поддержку евроинтеграции Сербии и подтвердил готовность продолжать сотрудничество.
Ранее в Китае заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров спас Вучича, несмотря на разлад между странами по поводу поставок оружия Украине. Согласно изданию из КНР, Белград осознаёт, кто на самом деле желает ему добра. Россия окажет помощь, чтобы Сербия смогла ударить по «чёрным рукам» западных спецслужб, которые вмешиваются во внутренние дела других государств. Вучич позже поблагодарил Лаврова за его поддержку.