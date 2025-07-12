Вучич заявил о намерении Сербии развивать сотрудничество с США

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о встрече с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом, на которой обсуждались направления сотрудничества между Белградом и Вашингтоном. В частности, стороны затронули вопросы энергетики и развития технологий, включая искусственный интеллект.

Вучич отметил важность экономического взаимодействия как основы двусторонних отношений. Он подчеркнул, что Сербия нацелена на поддержание мира и стабильности в регионе Западных Балкан и рассматривает диалог как главный инструмент урегулирования спорных моментов и соблюдения международного права.

Президент заявил о значении открытого общения для укрепления доверия между странами. Также он выразил благодарность США за поддержку евроинтеграции Сербии и подтвердил готовность продолжать сотрудничество.