Во Всероссийский детский центр «Орлёнок» прибудет кубинская делегация из детей и наставников
Кубинская группа из 25 детей впервые за 30 лет посетит детский центр Орлёнок
Обложка © Всероссийский детский центр «Орлёнок»
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» после долгого перерыва вновь примут гостей с Кубы. Об этом сообщил директор учреждения Александр Джеус на торжестве, посвящённом 65-летию лагеря.
«Недавно возобновилось взаимодействие с Республикой Куба. Они приезжают в восьмую смену — 25 детей вместе со своими наставниками», — отметил Джеус.
Ранее в иркутском детском лагере «Орлёнок» шесть школьниц обвинили медработника в домогательстве. По их словам, мужчина трогал их за груди и допускал другие странные прикосновения. Сам медик вину отрицает, по его словам, все манипуляции являются необходимыми элементами процедур.