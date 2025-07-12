Во Всероссийский детский центр «Орлёнок» прибудет кубинская делегация из детей и наставников

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» после долгого перерыва вновь примут гостей с Кубы. Об этом сообщил директор учреждения Александр Джеус на торжестве, посвящённом 65-летию лагеря.

« Недавно возобновилось взаимодействие с Республикой Куба. Они приезжают в восьмую смену — 25 детей вместе со своими наставниками », — отметил Джеус.

Ранее в иркутском детском лагере «Орлёнок» шесть школьниц обвинили медработника в домогательстве. По их словам, мужчина трогал их за груди и допускал другие странные прикосновения. Сам медик вину отрицает, по его словам, все манипуляции являются необходимыми элементами процедур.