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Регион
12 июля, 20:56

Во Всероссийский детский центр «Орлёнок» прибудет кубинская делегация из детей и наставников

Кубинская группа из 25 детей впервые за 30 лет посетит детский центр Орлёнок

Обложка © Всероссийский детский центр «Орлёнок»

Обложка © Всероссийский детский центр «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» после долгого перерыва вновь примут гостей с Кубы. Об этом сообщил директор учреждения Александр Джеус на торжестве, посвящённом 65-летию лагеря.

«Недавно возобновилось взаимодействие с Республикой Куба. Они приезжают в восьмую смену — 25 детей вместе со своими наставниками», — отметил Джеус.

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Ранее в иркутском детском лагере «Орлёнок» шесть школьниц обвинили медработника в домогательстве. По их словам, мужчина трогал их за груди и допускал другие странные прикосновения. Сам медик вину отрицает, по его словам, все манипуляции являются необходимыми элементами процедур.

Тимур Хингеев
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