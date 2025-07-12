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12 июля, 20:50

Ливни в Москве обеспечили треть месячной нормы осадков за сутки

Синоптик Тишковец: В Москве за сутки выпало около 40% июльской нормы осадков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве за сутки зарегистрировано выпадение осадков, эквивалентное примерно 40% месячного показателя. Об этом сообщил эксперт центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«За сегодня на центр столицы, в осадкомер Балчуга, попало 33 мм дождя или 39% от месячной нормы или 3 ведра воды на метр квадратный», — говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».

Несмотря на интенсивные ливни, столбики термометров на Балчуге поднялись до +36,1 градуса, а в районе ВДНХ — до +34,6 градуса. В окрестностях Домодедово зафиксированы порывы ветра с максимальной скоростью 24 метра в секунду.

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Ранее Life.ru писал, что в Москву и Подмосковье после нескольких дней изнуряющей жары накрыл сильный дождь с интенсивными порывами ветра. В некоторых местах выпал град. Столбик термометра опускался до комфортных 25 градусов.

Тимур Хингеев
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