Ливни в Москве обеспечили треть месячной нормы осадков за сутки

В Москве за сутки зарегистрировано выпадение осадков, эквивалентное примерно 40% месячного показателя. Об этом сообщил эксперт центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«За сегодня на центр столицы, в осадкомер Балчуга, попало 33 мм дождя или 39% от месячной нормы или 3 ведра воды на метр квадратный», — говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».

Несмотря на интенсивные ливни, столбики термометров на Балчуге поднялись до +36,1 градуса, а в районе ВДНХ — до +34,6 градуса. В окрестностях Домодедово зафиксированы порывы ветра с максимальной скоростью 24 метра в секунду.