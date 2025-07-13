Украина возвращает в строй освобождённых из плена, игнорируя положения Женевской конвенции
ТАСС: Украина повторно мобилизует бывших военнопленных
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Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) в Киеве вновь призывают в Вооружённые силы Украины лица, которые ранее были освобождены из плена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
В качестве примера собеседник привёл ситуацию с активистом Майдана Андреем Коломийцем, которого повторно отправили на фронт после возвращения. По словам источника, такие действия противоречат положениям Женевской конвенции и носят системный характер.
Ранее на Украине приложение для мобилизации вновь дало сбой. «Резерв+» четвёртый раз за три недели перестало работать. Приложение, предназначенное для обновления воинского учёта и оформления отсрочек, вновь оказалось недоступным.