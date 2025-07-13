Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) в Киеве вновь призывают в Вооружённые силы Украины лица, которые ранее были освобождены из плена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В качестве примера собеседник привёл ситуацию с активистом Майдана Андреем Коломийцем, которого повторно отправили на фронт после возвращения. По словам источника, такие действия противоречат положениям Женевской конвенции и носят системный характер.