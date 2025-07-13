В Финляндии сообщили о задержании экс-бойца ЧВК «Вагнер» на границе

Бывший участник ЧВК «Вагнер» был арестован на территории Финляндии при попытке нелегального перехода границы. Об этом утверждает финская телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошёл 17 июня в районе Китеэ, неподалёку от Вяливааре. Движение в приграничной зоне зафиксировала система слежения, после чего на место прибыли сотрудники пограничной службы. Мужчину задержали в лесу недалеко от границы с Россией.

Задержанный заявил о намерении получить убежище в Финляндии. По информации Yle, в настоящее время он не подозревается в военных преступлениях.