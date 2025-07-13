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12 июля, 21:57

В Финляндии сообщили о задержании экс-бойца ЧВК «Вагнер» на границе

Yle: Финские пограничники утверждают, что задержали вагнеровца-перебежчика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Бывший участник ЧВК «Вагнер» был арестован на территории Финляндии при попытке нелегального перехода границы. Об этом утверждает финская телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошёл 17 июня в районе Китеэ, неподалёку от Вяливааре. Движение в приграничной зоне зафиксировала система слежения, после чего на место прибыли сотрудники пограничной службы. Мужчину задержали в лесу недалеко от границы с Россией.

Задержанный заявил о намерении получить убежище в Финляндии. По информации Yle, в настоящее время он не подозревается в военных преступлениях.

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Ранее в Азербайджане Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов были заключены под стражу из-за участия в вооружённых конфликтах в составе группы «Вагнер». Предполагается, что задержанные совершили ряд противоправных действий как на территории Азербайджана, так и за пределами Баку.

Тимур Хингеев
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