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12 июля, 22:32

Более 22 тысяч человек в Новгородской области остаются без света

Дронов: Более 470 населённых пунктов Новгородской области остались без света

Обложка © freepik / fanjianhua

Обложка © freepik / fanjianhua

Более 470 населённых пунктов в Новгородской области остаются без электроснабжения, что затрагивает жизни более 22 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

По словам губернатора, все главы муниципалитетов находятся на связи и координируют действия по восстановлению электроснабжения. Оперативный штаб ведёт работу в круглосуточном режиме.

«По состоянию на 23.00 мск без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 000 человек», — уточнил Дронов.

В Запорожской области стабилизирован режим подачи электроэнергии
В Запорожской области стабилизирован режим подачи электроэнергии

Ранее сообщалось, что мощный грозовой фронт обрушился на Новгородскую область, вызвав массовые отключения электроэнергии. Для устранения последствий стихии задействованы десятки аварийных бригад, которые работают в сложных погодных условиях. В Великом Новгороде порывы ветра повалили деревья. В связи с непогодой организаторы отменили запланированные массовые мероприятия.

Антон Голыбин
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