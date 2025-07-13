Более 22 тысяч человек в Новгородской области остаются без света

Более 470 населённых пунктов в Новгородской области остаются без электроснабжения, что затрагивает жизни более 22 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

По словам губернатора, все главы муниципалитетов находятся на связи и координируют действия по восстановлению электроснабжения. Оперативный штаб ведёт работу в круглосуточном режиме.

«По состоянию на 23.00 мск без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 000 человек», — уточнил Дронов.