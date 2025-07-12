Мощный грозовой фронт обрушился на Новгородскую область, оставив жителей без света
Гроза с градом оставила жителей Новгородской области без электричества
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Шквалистый ветер, град и гроза стали причиной отключений электроэнергии в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Россети Северо-Запад». На устранение последствий стихии направлены 32 аварийные бригады.
По сообщениям местных жителей в социальных сетях, в ряде районов области произошли отключения электроэнергии. В центре Великого Новгорода порывы ветра повалили несколько деревьев. В связи с непогодой организаторы отменили запланированные массовые мероприятия.
«Тридцать две бригады энергетиков ликвидируют последствия второго за три дня сильного шторма в Новгородской области. <...> Бригады работают в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев», — говорится в сообщении.
Ранее в Запорожской области был стабилизирован режим подачи электроэнергии. Губернатор региона Евгений Балицкий попросил местных жителей экономно расходовать электроэнергию и воду. Напомним, что в результате критической перегрузки энергооборудования произошли массовые отключения электроэнергии и водоснабжения в двух крупнейших городах Запорожской области, а также в нескольких муниципальных округах региона.