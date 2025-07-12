Мощный грозовой фронт обрушился на Новгородскую область, оставив жителей без света

Шквалистый ветер, град и гроза стали причиной отключений электроэнергии в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Россети Северо-Запад». На устранение последствий стихии направлены 32 аварийные бригады.

По сообщениям местных жителей в социальных сетях, в ряде районов области произошли отключения электроэнергии. В центре Великого Новгорода порывы ветра повалили несколько деревьев. В связи с непогодой организаторы отменили запланированные массовые мероприятия.