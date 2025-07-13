Макрон заявил, что Евросоюз ускорит разработку ответных мер на пошлины США

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз планирует подготовку ответных шагов в связи с введением дополнительных пошлин США на европейскую продукцию. Об этом он сообщил в соцсети X.

«В частности, это подразумевает ускорение подготовки надёжных контрмер, мобилизацию всех имеющихся в её распоряжении инструментов, включая меры по принуждению, если к 1 августа соглашение не будет достигнуто», — написал он.

Макрон указал, что инициатива Евросоюза на переговорах с американской стороной была серьёзной, однако она не принесла результата. Введённые Соединёнными Штатами ограничения в виде 30-процентных пошлин должны вступить в силу 1 августа и коснуться всего европейского экспорта.