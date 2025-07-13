Евродепутат Ланге призвал ЕС к контрмерам против США из-за пошлин

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз к «немедленному» введению ответных мер против США в связи с решением американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Ланге подчеркнул, что первый список ответных мер должен быть введён в действие в понедельник, как и планировалось, а второй — безотлагательно. По его мнению, решение американских властей является «пощёчиной переговорам».

«Мы на некоторое время отложили первый этап наших ответных мер, но я твёрдо убеждён, что теперь они должны быть немедленно введены. Первый список ответных мер должен быть введён в действие в понедельник, как и планировалось, а второй должен также последовать безотлагательно», — заявил он.