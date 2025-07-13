Бессонница и тревога: Психолог рассказал о влиянии длительного светового дня на человека

Объективные исследования говорят о пользе продолжительного светового дня для психики при дистрессе и депрессии. Но есть ли у этого неочевидные опасности? На этот вопрос в беседе с Life.ru ответил клинический психолог Артём Тараянц.

Длительный световой день может приводить к нарушениям циркадного ритма, вызывая бессонницу. Особенно это касается людей с низкой толерантностью к тревоге. Привычка поздно ложиться спать, сохраняющаяся и после сокращения светового дня, также может вызывать проблемы со сном. Эксперт рекомендует добавить в свой график физические нагрузки, такие как ходьба или аэробные упражнения. Это позволит организму учитывать не только количество времени, проведённого в темноте, но и уровень физической усталости.

Риск рассогласования внутреннего цикла сна и бодрствования с внешним циклом день и ночь увеличивается при наличии у человека низкой толерантности к тревоге, причины которой ему не понятны. К этой категории относятся люди, имеющие склонность катастрофизировать и предавать излишний негативный смысл незапланированным событиям. Такие люди, как правило, столкнувшись с бессонницей однажды, начинают бояться, что она наступит вновь, тем самым мешая себе заснуть. Артём Тараянц Клинический психолог

У некоторых людей увеличение светового дня вызывает угнетённое состояние, вялость, замедление реакций и снижение интеллектуальных способностей. В таких случаях психолог советует использовать головные уборы, регулярно употреблять воду и профилактически принимать поддерживающие нервную систему биологические добавки.

«На многих людей увеличение светового дня и количества солнечного света влияет угнетающе. Человек становится более медлительным, развивается гипокинезия, вялость, его реакция замедляется, уменьшаются интеллектуальные способности. Особенно ярко это можно видеть на примере студентов, которым довелось сдавать экзамены в период интенсивного солнца и продолжительного светового дня», — отмечает специалист.

Наиболее серьёзной проблемой является риск развития и обострения наркологических расстройств. Длительное нахождение на улице и в увеселительных заведениях увеличивает соблазн употребления алкоголя и других веществ. Собеседник Life.ru рекомендует воздержаться от сомнительных предложений и заранее ограничивать количество употребляемого алкоголя. Важно устанавливать временные границы и контролировать ситуацию, чтобы не оказаться в нежелательной компании.

«Лучше воздержаться, на первый взгляд, от невинных предложений лихих друзей и непроверенных знакомых расслабиться вечером на природе», — добавил эксперт.

Тараянц советует быть внимательными к своему состоянию и принимать меры для поддержания психического здоровья в период увеличения светового дня. Соблюдение режима, физическая активность и умеренность помогут избежать негативных последствий и насладиться летом.