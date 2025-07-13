Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 01:00

«Есть право выбора»: Депутат Госдумы рассказала о жизни в США

Депутат Роднина рассказала о свободе выбора продуктов в США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя жалобы невесты российского футболиста Алексея Миранчука на качество американских продуктов, рассказала о правах потребителей в Соединённых Штатах. В интервью Sport24 она подчеркнула, что американцы обладают свободой выбора при покупке товаров.

«Качество продуктов в США? Там всё написано, ты знаешь за что платишь. Если не устраивает состав, надо пойти и покупать более качественный. У каждого там есть право выбора: если какой-то продукт не нравится, иди и покупай что-то другое. В Америке вполне можно найти разного уровня качество», — отметила чиновница.

На вопрос о минусах жизни в Америке Роднина ответила, что она непритязательный человек. По её словам, поездка была связана с профессиональной деятельностью в международном центре, а не с поиском комфортного уровня жизни.

Азербайджан сворачивает торговлю с Россией: что может пропасть из супермаркетов
Азербайджан сворачивает торговлю с Россией: что может пропасть из супермаркетов

А ранее стало известно, что за первый месяц лета в России больше всего упали в цене белокочанная капуста, свёкла, ржаной хлеб и соль. Та же участь коснулась и 15 из 25 категорий продуктов первой необходимости. Так, на 5% подешевели вермишель, говядина и гречка, а яйца, рис и сахар обойдутся покупателям дешевле на 3,3%.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Госдума
  • США
  • Ирина Роднина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar