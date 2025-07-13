«Есть право выбора»: Депутат Госдумы рассказала о жизни в США

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя жалобы невесты российского футболиста Алексея Миранчука на качество американских продуктов, рассказала о правах потребителей в Соединённых Штатах. В интервью Sport24 она подчеркнула, что американцы обладают свободой выбора при покупке товаров.

«Качество продуктов в США? Там всё написано, ты знаешь за что платишь. Если не устраивает состав, надо пойти и покупать более качественный. У каждого там есть право выбора: если какой-то продукт не нравится, иди и покупай что-то другое. В Америке вполне можно найти разного уровня качество», — отметила чиновница.

На вопрос о минусах жизни в Америке Роднина ответила, что она непритязательный человек. По её словам, поездка была связана с профессиональной деятельностью в международном центре, а не с поиском комфортного уровня жизни.