Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенную Белоруссией резолюцию, направленную на предотвращение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения (ОМУ). За документ проголосовали 177 государств, сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

Речь идёт о резолюции «Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению».

«В поддержку белорусской инициативы выступили 177 государств — членов ООН, что свидетельствует о её востребованности и значимости для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Соавторами документа стали 20 государств. Среди них — Россия, Китай, Казахстан и Пакистан, а также представители Азии, Африки и Латинской Америки.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что столь широкая поддержка свидетельствует о готовности стран совместно противодействовать появлению новых видов вооружений массового поражения. Минск намерен и дальше выступать за укрепление международной безопасности, развитие диалога между государствами и совершенствование механизмов разоружения.