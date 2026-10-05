«Хочешь — бомби, хочешь — отжимай»: Глава МИД Белоруссии раскритиковал ООН

Белоруссия недовольна работой ООН, в которой обсуждения не сопровождаются достаточными и решительными действиями. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков в интервью РИА «Новости».

«Мы тоже недовольны тем, что происходит в ООН. Больше, как вы правильно говорите, разговоров, а действий совсем мало... Занимайся тем, чем хочешь: хочешь — бомби суверенное государство, хочешь — кради их президентов, хочешь — «отжимай», как это происходит в Палестине», — сказал министр.

По его мнению, рост конфликтов связан в том числе с отсутствием международной силы, способной их сдерживать. Рыженков считает, что ООН должна активнее вмешиваться в кризисы, а не ограничиваться осуждением.

Ранее министр иностранных дел республики Максим Рыженков заявил, что Белоруссия считает рост влияния БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поводом для обновления ООН, а не создания ей альтернативы.