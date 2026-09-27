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Опубликовано 27 сентября, 01:13

Глава МИД Белоруссии: Запад пытается удержать на плаву тонущий однополярный мир

Обложка © ТАСС / Владислав Ногай

Обложка © ТАСС / Владислав Ногай

Западные элиты пытаются сохранить однополярную модель мира и в результате лишь усиливают хаос. Такое мнение высказал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на дискуссии в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передаёт «БелТА».

Министр сравнил существующий миропорядок с терпящим бедствие судном и заявил, что Минск не намерен следовать за ним.

«Белоруссия и страны глобального большинства не желают тонуть с обломками этого корабля и выбирают иной путь», — подчеркнул Рыженков.

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Ранее Максим Рыженков заявил, что Белоруссия считает рост влияния БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поводом для обновления ООН, а не создания ей альтернативы. По его словам, нынешняя система международных институтов перестала в полной мере соответствовать расстановке сил в мире.

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Виталий Приходько
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