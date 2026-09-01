Лукашенко пригласил участников ШОС+ на конференцию по безопасности в Минске
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил участников саммита ШОС на ежегодную Минскую конференцию по безопасности. С таким предложением он выступил перед открытием встречи в формате ШОС+.
По словам Лукашенко, одним из элементов формирования нового миропорядка должна стать Евразийская хартия многообразия и многополярности XXI века.
Белорусский лидер сообщил, что официальный переговорный процесс по разработке документа планируется запустить на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Практическая работа над хартией, по его словам, начнётся в ноябре в Минске на ежегодной конференции по безопасности.
«Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию», — обратился Лукашенко к участникам саммита.
Ранее Лукашенко заявил на саммите ШОС, что современный мир вновь столкнулся с прямой массированной военной агрессией. Белорусский лидер тогда выступил за создание обновлённой евразийской модели безопасности и общего пространства сотрудничества и доверия.
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