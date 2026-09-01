Лукашенко пригласил участников ШОС+ на конференцию по безопасности в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил участников саммита ШОС на ежегодную Минскую конференцию по безопасности. С таким предложением он выступил перед открытием встречи в формате ШОС+.

По словам Лукашенко, одним из элементов формирования нового миропорядка должна стать Евразийская хартия многообразия и многополярности XXI века.

Белорусский лидер сообщил, что официальный переговорный процесс по разработке документа планируется запустить на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Практическая работа над хартией, по его словам, начнётся в ноябре в Минске на ежегодной конференции по безопасности.

«Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию», — обратился Лукашенко к участникам саммита.

Ранее Лукашенко заявил на саммите ШОС, что современный мир вновь столкнулся с прямой массированной военной агрессией. Белорусский лидер тогда выступил за создание обновлённой евразийской модели безопасности и общего пространства сотрудничества и доверия.