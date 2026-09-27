Глава МИД Белоруссии Рыженков: БРИКС и ШОС — катализаторы неизбежной реформы ООН

Белоруссия считает рост влияния БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поводом для обновления ООН, а не создания ей альтернативы. Об этом министр иностранных дел республики Максим Рыженков заявил на общеполитической дискуссии 81-й сессии ГА ООН.

«Сам факт появления вне системы новых международных глобальных инициатив, например Совета мира президента Трампа или Международной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта — проект Китая — это подтверждение того, что ООН не видит и новых тенденций. Поэтому сегодня набирают силу новые форматы взаимодействия — БРИКС, ШОС, иные региональные экономические и политические союзы. Но мы в Беларуси видим в них не конкурентов ООН, а катализаторов её неизбежной реформы», — заявил Рыженков.

По словам главы МИД, нынешняя система международных институтов перестала в полной мере соответствовать расстановке сил в мире. Поэтому, считает Минск, укрепление новых объединений может подтолкнуть ООН к изменениям, которые обсуждаются уже не первый год. Одним из главных предложений Рыженкова стала перестройка Совета Безопасности. Белоруссия выступает за расширение числа его постоянных членов за счёт стран Глобального Юга. В Минске считают, что государства, играющие всё более заметную роль в мировой политике и экономике, должны получить более весомое представительство в СБ ООН.

Рыженков также призвал не подменять международное право расплывчатой системой «правил», устанавливаемых отдельными государствами. По его словам, основой международных отношений должен оставаться Устав ООН, закрепляющий суверенное равенство государств. Изменения нужны и международным финансовым институтам. Он предложил привести распределение голосов во Всемирном банке, Международном валютном фонде и других организациях в соответствие с экономическими и демографическими реалиями XXI века.

В своём выступлении дипломат также призвал к переговорам по украинскому конфликту, выступил за развитие евразийской системы безопасности и заявил о готовности Минска сотрудничать со странами, которые заинтересованы в равноправном диалоге.

«У нас есть рецепт, как вернуть ООН её предназначение. Он очень прост. Отдельные страны мира должны прекратить использовать Организацию — нашу общую организацию, в своих эгоистических целях, должны задуматься о судьбе нашей общей планеты в целом. Только тогда тема нынешней сессии перестанет быть неким романтическим пожеланием , а будет реальной программой действий», — отметил Рыженков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил участников саммита ШОС на ежегодную Минскую конференцию по безопасности. По словам Лукашенко, одним из элементов формирования нового миропорядка должна стать Евразийская хартия многообразия и многополярности XXI века. Официальный переговорный процесс по разработке документа планируется запустить на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Практическая работа над хартией, по его словам, начнётся в ноябре.