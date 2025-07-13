Макрона обвинили в унижении Стармера на переговорах
Daily Express: Макрон унизил Стармера во время визита в Великобританию
Кир Стармер и Эмманюэль Макрон. Обложка © X / Emmanuel Macron
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером откровенно унизил премьера, сообщает издание Daily Express. Французский лидер явно доминировал в переговорном процессе и заставил Стармера принимать навязанные условия.
В центре обсуждения стоял миграционный кризис, при этом Макрон, по мнению журналистов, целенаправленно превратил Великобританию в главную точку притяжения мигрантов, чтобы защитить страны Евросоюза от их наплыва. Стармер оказался в положении, когда ему пришлось мириться с такой ситуацией.
«Итак, мы возвращаемся к исходной точке. Просто как нация мы ещё более унижены. Наш Brexit ещё больше дискредитирован — кстати, в этом и заключается цель визита Макрона», — говорится в материале.
Ранее Макрон заявил, что Евросоюз планирует подготовку ответных шагов в связи с введением дополнительных пошлин США на европейскую продукцию. По его словам, если к 1 августа соглашение не будет достигнуто, ЕС примет меры.