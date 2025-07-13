Макрона обвинили в унижении Стармера на переговорах

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером откровенно унизил премьера, сообщает издание Daily Express. Французский лидер явно доминировал в переговорном процессе и заставил Стармера принимать навязанные условия.

В центре обсуждения стоял миграционный кризис, при этом Макрон, по мнению журналистов, целенаправленно превратил Великобританию в главную точку притяжения мигрантов, чтобы защитить страны Евросоюза от их наплыва. Стармер оказался в положении, когда ему пришлось мириться с такой ситуацией.

«Итак, мы возвращаемся к исходной точке. Просто как нация мы ещё более унижены. Наш Brexit ещё больше дискредитирован — кстати, в этом и заключается цель визита Макрона», — говорится в материале.