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13 июля, 01:48

Макрона обвинили в унижении Стармера на переговорах

Daily Express: Макрон унизил Стармера во время визита в Великобританию

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон. Обложка © X / Emmanuel Macron

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон. Обложка © X / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером откровенно унизил премьера, сообщает издание Daily Express. Французский лидер явно доминировал в переговорном процессе и заставил Стармера принимать навязанные условия.

В центре обсуждения стоял миграционный кризис, при этом Макрон, по мнению журналистов, целенаправленно превратил Великобританию в главную точку притяжения мигрантов, чтобы защитить страны Евросоюза от их наплыва. Стармер оказался в положении, когда ему пришлось мириться с такой ситуацией.

«Итак, мы возвращаемся к исходной точке. Просто как нация мы ещё более унижены. Наш Brexit ещё больше дискредитирован — кстати, в этом и заключается цель визита Макрона», — говорится в материале.

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Ранее Макрон заявил, что Евросоюз планирует подготовку ответных шагов в связи с введением дополнительных пошлин США на европейскую продукцию. По его словам, если к 1 августа соглашение не будет достигнуто, ЕС примет меры.

Тимур Хингеев
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