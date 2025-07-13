Стало известно о панике в рядах ВСУ из-за ударов по ТЦК
ТАСС: Российские удары по ТЦК вызвали панику среди военных ВСУ
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Российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) вызвали панику в рядах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили ТАСС представители силовых структур РФ.
Поражение этих объектов привело к уничтожению значительного объёма документации, которая необходима военнослужащим для оформления социальных гарантий. Это значительно усилило тревогу среди личного состава ВСУ.
При этом, как уточнили источники, украинское военное руководство не придаёт должного внимания возникшей проблеме. Более того, командование вводит в заблуждение семьи пропавших без вести бойцов, утверждая, что не располагает подробными сведениями о судьбах своих солдат.
Ранее в Минобороны отчитались об ударах по украинским ТЦК и пунктам временной дислокации вооружённых формирований и наёмников. Было поражено 133 цели оперативно-тактической авиацией — ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.