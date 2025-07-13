Российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) вызвали панику в рядах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили ТАСС представители силовых структур РФ.

Поражение этих объектов привело к уничтожению значительного объёма документации, которая необходима военнослужащим для оформления социальных гарантий. Это значительно усилило тревогу среди личного состава ВСУ.

При этом, как уточнили источники, украинское военное руководство не придаёт должного внимания возникшей проблеме. Более того, командование вводит в заблуждение семьи пропавших без вести бойцов, утверждая, что не располагает подробными сведениями о судьбах своих солдат.