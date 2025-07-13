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13 июля, 03:26

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки циклона над Москвой

Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки, запечатлевшие циклон, накрывший Москву. Кадры были размещены в Telegram-канале госкорпорации.

Как пояснили в «Роскосмосе», циклон, пришедший в столичный регион на фоне аномальной жары, вызвал обильные дожди и град. Снимки были получены с помощью космических аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М».

Эпичные кадры: Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую башню
Эпичные кадры: Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую башню

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки выпало количество осадков, составляющее приблизительно 40% от месячной нормы. На центр столицы выпало 33 мм дождя, что соответствует трём вёдрам воды на квадратный метр. Несмотря на интенсивные осадки, температура воздуха в районе Балчуга достигала +36,1 градуса, а в районе ВДНХ — +34,6 градуса. В окрестностях Домодедово были зафиксированы порывы ветра скоростью до 24 метров в секунду.

Антон Голыбин
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