Роскосмос опубликовал спутниковые снимки циклона над Москвой

Как пояснили в «Роскосмосе», циклон, пришедший в столичный регион на фоне аномальной жары, вызвал обильные дожди и град. Снимки были получены с помощью космических аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М».

Эпичные кадры: Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую башню

Эпичные кадры: Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую башню

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки выпало количество осадков, составляющее приблизительно 40% от месячной нормы. На центр столицы выпало 33 мм дождя, что соответствует трём вёдрам воды на квадратный метр. Несмотря на интенсивные осадки, температура воздуха в районе Балчуга достигала +36,1 градуса, а в районе ВДНХ — +34,6 градуса. В окрестностях Домодедово были зафиксированы порывы ветра скоростью до 24 метров в секунду.